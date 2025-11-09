Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Aydın ve İzmir Kongrelerine Katılacak

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 6 Nisan 1920 tarihinde Aydın ve İzmir il kongrelerine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Aydın ve İzmir il kongrelerine katılacak.

(Aydın/11.30/İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da düzenlenecek TRANSMEA 2025 Fuarı'na iştirak edecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Selanik Atatürk Evi'nin açılışını yapacak, törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da katılacak.

(Selanik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor, Kocaelispor-Galatasaray ve Samsunspor-ikas Eyüpspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.30/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor, Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor ve Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sona erecek.

(Erzurum/Adana/13.30/İstanbul/16.00/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'in 12. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Glint Manisa Basket-Trabzonspor, Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic-Mersinspor ve Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Manisa/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

6- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası, Depsaş Enerji-Spor Toto karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya'da düzenlenen yirmi birinci ayağı Sao Paulo Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Sao Paulo/19.00)

***

Kaynak: AA / Güncel
