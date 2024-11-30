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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 9 Günde 16 İli Ziyaret Edecek

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Aralık’ta başlayacak 9 günlük programında 16 il ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla buluşacak. İlk durakları Hatay ve Kahramanmaraş olacak.

Haber: Halil Yatar

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 9 günde 16 il ziyareti yaparak hem vatandaşlarla hem de parti teşkilatı ile bir araya gelecek. Dervişoğlu'nun 10 Aralık'ta başlayacak ziyaret programında ilk adresi Hatay ve Kahramanmaraş olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta partisinin grup konuşmasında deprem bölgesinden başlayarak il ve ilçe ziyaretlerine başlayacağını duyurmuştu. Dervişoğlu'nun programı netleşmeye başladı. 9 günde 16 il ziyaretinde bulunacak Dervişoğlu, 10 Aralık'ta Hatay ve Kahramanmaraş'ta; 11 Aralık'ta ise Adıyaman ve Malatya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ordu'da yeni il teşkilat binasını açacak

Deprem bölgesindeki temaslarının ardından Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde ziyaretlerine devam edecek olan Dervişoğlu, il ve ilçe teşkilatları ile bir araya gelecek. Dervişoğlu, Karadeniz bölgesine yönelik ziyareti sırasında Ordu'da yeni il teşkilat binasının açılışını yapacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 9 Günde 16 İli Ziyaret Edecek
Kaynak: ANKA / Güncel
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