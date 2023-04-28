İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle çiftçisiyle memuruyla emeklisiyle beraber başaracağız. O da şu; adaletin, yargının, bağımsız, korkusuz, objektif, vicdanıyla karar veren bir yapı haline getirilmesi." dedi.

Akşener, Kocaeli Kongre Merkezi önündeki mitingde yaptığı konuşmada, Kocaeli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Başbakan Akşener." diye bağıran vatandaşlara, "Evet, Başbakan olacağız ama ben birinci parti olmadan olmaz. Evet, şimdi öyle pazarlıkla olmaz, alengirilikle hiç olmaz, helal oylarınızla. Yani alacaksınız evet mührünü, birini Kemal'e vuracaksınız, birini de Meral'e vuracaksınız." karşılığını verdi.

Akşener, Kocaeli'nin, kalbini, gönlünü tüm Türkiye'nin her yerinden gelen insanlara açtığını, ekmeğini, işini, gücünü paylaştığını vurgulayarak, Kocaeli'nin aynı zamanda Türkiye'den gelen her bir kişinin doyduğu şehir olduğunu kaydetti.

Seçim atmosferine değinen Akşener, "Bir seçime gidiyoruz. Zannedersiniz, cenge gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Senelerdir seçim yaparız. Bir dilin bu kadar kötü, cümlelerin bu kadar iğrenç, insanları birbirine dövüştüren sistemin olduğu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Benim yaşımdakileri bilir, seçim bir bayramdır. Gençler çok şansızsınız. 'Seçmen velinimettir.' diyen siyasetçilerin, bizleri ikna etmek için gayret sarf ettikleri, rekabeti hizmet üzerinden, projeler üzerinden yaptıkları, seçmenin karşısında topuk selamı verdikleri, seçmenin kontrol ettiği, seçmenin velinimet olduğu seçimlerden sanki 'Allah Allah.' diyerek, düşmana, bir savaşa gidiyormuş gibi konuşmaların olduğu bir seçime gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamalarına tepki gösteren Akşener, şunları kaydetti:

"Ben doğrusu sayın Binali Yıldırım'a hep saygı duymuşumdur. Yahu İstiklal Marşı'nı yazılıdan okuyamadı. Hadi geçtik, bir acayip, ne olduğunu anlayamadığım bir öfkeyle diyor ki '14 Mayıs akşamında bunlar kazanırsa.' Bunlar siz oluyorsunuz, biz oluyoruz. ya millete bunlar demek ayıptır, ayıp. Şimdi diyor ki 'İşgalciler kazanır.' Tarihten haberi yok. Arkadaş, İstiklal Savaşı ile bu milletin, hele ki İzmit'in her bir ferdi kadını, erkeği, genciyle işgal güçlerini, canları pahasına bu şehirden kovmuş İzmitliler. Siz işgal gücüymüşsünüz, bu arkadaşlar da İstiklal mücadelesini veriyormuş..."

Meral Akşener, hayata geçirmek istedikleri çok şeyin olduğunu belirterek, "Ama bir şeyi birlikte başaracağız. Genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle çiftçisiyle memuruyla emeklisiyle beraber başaracağız. O da şu; adaletin, yargının bağımsız, korkusuz, objektif, vicdanıyla karar veren bir yapı haline getirilmesi. Savcıların, sadece ve sadece cumhuriyet savcısı olmalarının sağlanması, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve kayırmacılığın, yandaşlığın kaldırıldığı bir Türkiye, herkesin eşit olduğu bir Türkiye." şeklinde konuştu.

Mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılımcılara hitap ederek, çalışmalarını anlattı.