İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir Dernekleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu heyetini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Dernekleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yokuş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Dernekleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yokuş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, partisinin genel merkez binasında İzmir Dernekleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yokuş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.