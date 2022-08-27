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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ataşehir, Kadıköy ve Beykoz'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ataşehir, Kadıköy ve Beykoz'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Akşener, ilk olarak Ataşehir'e giderek bazı dükkanlara girdi. Esnafla sohbet eden Akşener, daha sonra Kadıköy'e geçti. Parti otobüsünden vatandaşları selamlayan Akşener, Bağdat Caddesi'nde bir süre yürüdü.

Son olarak Beykoz'a geçen Akşener, meydanda halka hitap etti.

Akşener, 2,5 yıldır ilçe ilçe gezip dükkanları ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"O dükkanların içinde bugüne kadar hiçbir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece dükkan sahiplerinin ve orada müşteri olarak bulunan insanların dertlerini, eleştirilerini, tavsiyelerini dinledim. Sonra talepleri, istekleri, eleştirileri aldım. Milletvekili arkadaşlarımız Meclis'te gündeme getirdiler. Ben grup toplantılarımda gündeme getirdim. İstedim ki gerçek dertler üzerinden gerçek problemlere gerçek çözümler üretilsin, siyaset seçmenini velinimet saysın ve velinimetinin dertlerinin çözümleri üzerinden rekabet etsin."

Kaynak: AA / Kübra Kara - Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Ataşehir Güncel Haberler

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