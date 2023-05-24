İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da basın mensuplarına konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasından imzalanan protokol metnine ilişkin "Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla ters düşen de bir madde yok onun içinde. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Zeytinburnu'nda bir kafede gençlerle sohbet eden Akşener, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmasıyla ilgili soru üzerine Akşener, ittifaktaki diğer partilerin ne düşündüğü ile ilgili bilgi ve fikrinin olmadığını söyledi.

Meral Akşener, çarşamba günü toplantı yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'na, İnce, Özdağ ve Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum almak konusunda yetki verdik. Dolayısıyla o yetki çerçevesi içinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Toplam 7 maddelik mutabakatta CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Özdağ'ın imzasının olduğunu dile getiren Akşener, "O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla ters düşen de bir madde yok onun içinde. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Akşener, Özdağ'ın "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri ülkeden göndereceğine" yönelik ifadeleriyle ilgili soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:

"Benim herhangi bir yorumum yok. Çünkü şöyle, biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak gelip bir araya konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti, seçimden sonra inşallah kazanacağız, bir araya gelecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak. Şimdi CHP'nin görevlendirmeleri, aldığı bakanlıkları, hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği, İYİ Partiyi ve onun Genel Başkanı'nı ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a öyle bir görevlendirmeyi başından itibaren yapmışsa dediğim gibi CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum."

"Edirne'den asker getirmenin anlamı yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, kendisinin dile getirdiği "güney ordusu" konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin ise "Kazandığımız zaman kendisine söylerim. Ama Sayın Akar böyle bir sert tepki göstermek yerine keşke arasaydı. Birincisi bu. İkincisi Sayın Akar'ın hep yetkili ve etkili makamlarda olduğu süre içerisinde Türkiye'de müessese kalmadı kardeşim. Yani o müesseseler yıkılırken Sayın Akar böyle bir tepki gösterseydi o zaman tutarlılık olurdu. Dolayısıyla çok abes bir açıklama olmuş." değerlendirmesini yaptı.

"Niçin böyle bir öneride bulunduğumuzu sorarsa söyleriz elbette" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Önerinin anlamı şu: Askerler Güneydoğu veya Doğu'ya, Güneydoğu sınırına çeşitli şehirlerden alınarak gönderiliyor. Dolayısıyla bir Ege Ordusu, Birinci ve İkinci Ordu'nun dışında, Ege Ordusu 1975'te, o dönemde duyulan ihtiyaç nedeniyle kurulmuştur. Yani askere askerlik öğretmek de ayıp oluyor. Sonra bugün kevgire dönmüş sınır mevzusunda böyle bir ordunun kurulması elzemdir. Edirne'den asker getirmenin anlamı yok. Suriye'de kaç askerimiz var, ben biliyorum. Bu keşmekeşin önüne geçer. Gayet disiplinli, kimin nerede, ne görev yaptığını bildiği bir organizasyon, bir komutanlık olarak biz önerdik. Çok da iyi olacağını düşünüyorum."

Akşener, Zeytinburnu programının ardından partisinin Esenler İlçe Seçim Merkezi'ni ziyaret etti.