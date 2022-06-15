İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü (2)
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Akşener, Davutoğlu'nu, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.
Davutoğlu, görüşmenin ardından Akşener'i aracına kadar uğurladı.
AA / Cebrail Karabulut - Güncel