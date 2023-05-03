İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Esenyurt'ta konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Partimiz birinci parti olacak. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e vereceksiniz, ben de başbakan olacağım." dedi.

Esenyurt'ta partisinin seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Akşener, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kendisine destek istedi.

Akşener, "Oylarınızla inşallah başbakan olacağım. Partimiz birinci parti olacak. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e vereceksiniz, ben de başbakan olacağım. 14 Mayıs'ta bir seçime gidilecek. Seçimler vatandaşın, seçmenin, milletin bayramıdır, savaşı değil. Diyelim ki bize oy verdiniz, siz darbe yapanlar olamazsınız, siz işgalciler olamazsınız. Yani Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına oy verdiğiniz zaman makbul vatandaş ama başka bir siyasi partiye oy verirseniz hain, terörist olamazsınız." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde konut mağduriyetleri olduğunu söyleyen Akşener, "Gücü olmayan çarpılmış. Bunların her birinin önüne geçeceğiz. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı sağlanacak. Ben ocak ayında emeklilere ve emekçilere zammın yüzde 55 olmasını istemiştim ama onlar o kadar yapmadı. Temmuz başında en az yüzde 50 zam yapacağız bilginiz olsun." ifadelerini kullandı.

Akşener, açılışı yapılan seçim irtibat bürosunun hayırlı olmasını diledi.