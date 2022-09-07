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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te esnafı ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te esnafı ziyaret etti.

İlk ziyaretinde parti otobüsüyle Şişli'ye gelen Akşener, vatandaşları selamladı. Daha sonra esnaf lokantası ve birkaç dükkanı ziyaret eden Akşener, iş yeri sahibi ve çalışanlarla sohbet etti.

Şişli'nin ardından Beyoğlu'na geçen Akşener, burada da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde herhangi bir partiyle ilgili konuşmadığını aktaran Akşener, sadece vatandaşların derdini sorup esnafın isteklerini dinlediğini belirtti.

Bazı vatandaşlar, ziyaret sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile fotoğraf çektirdi.

Son olarak Fatih'e geçen Akşener, cadde üzerindeki lokantalara uğrayarak çalışanlarıyla konuştu.

Kaynak: AA / Kübra Kara - Güncel

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