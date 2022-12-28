İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den gençlere mesaj

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail yoluyla ulaşan gençlere, "Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin, ülkenin 13. Cumhurbaşkanı 6'lı masanın önerdiği isim olacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail yoluyla ulaşan gençlere, "Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin, ülkenin 13. Cumhurbaşkanı 6'lı masanın önerdiği isim olacak." yanıtını verdi.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail atan gençlere görüntülü mesajla yanıt verdi.

Mesajına, "Sevgili gençler, değerli takipçilerim" sözleriyle başlayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500'ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular, bazılarına da ben baktım, bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum. Mesajınızı aldım, şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin, ülkenin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."