İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İlk olarak Süleymanpaşa ilçesinde temaslarda bulunan Akşener, Peştemalcı Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, 2020 yılından bu yana çeşitli il ve ilçelerde esnaf ziyareti yaptıklarını söyledi.

Esnafın dertlerini dinlemeye devam edeceklerini dile getiren Akşener, "İki buçuk yıldır esnaf dükkanlarının içinde ne dertler ne acılar neler gördük neler. O esnaf dükkanları içerisinde gördüklerimizi kamuoyuyla paylaştık. Aldık o dertleri, çözümlerini ürettik." dedi.

Akşener, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de esnafla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.