İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Açık net bir şekilde söylüyorum PKK bir terör örgütüdür. HDP ile bizim aynı masada olmamız mümkün değildir. HDP'yi masaya oturtmayı arzu edenler varsa, Cumhur İttifakı da dahil olmak üzere, o masada bizim olmamız mümkün değildir." dedi.

Akşener, Star TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Seçimde iktidarın muhalefeti hedef alırken en çok kullandığı argüman ya da iddia Millet İttifakı'nın terörle işbirliği yaptığı iddiasıydı. En belirgin gerekçe de HDP'nin bir aday çıkarmaması, Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve Kandilden gelen açıklamalar. HDP'nin bu desteği sizi rahatsız ediyor mu?" sorusu üzerine Akşener şunları kaydetti:

"Sadece cumhurbaşkanlığında sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını söylediler. Şimdi kalkıp da seçmeni olan bir siyasi partiye, o partiyi doğru bulursunuz, eğri bulursunuz, yan yana gelirsiniz, gelmezsiniz bu başka bir şey. Seçmenine 'Niçin Kemal Bey'i destekle diyor?' diye bir tavır almak son derece yanlıştır. O seçmene olan ayıptır. Yani HDP'ye oy verenlerin içinde elbette PKK'ya sempati duyanlar vardır. Ama HDP'ye oy veren 6,5 milyon seçmenin tamamının PKK'lı olduğunu düşünüyorsak biz yanmışız demektir. Bu da çok yanlış bir şeydir. Türkiye tuhaf bir tartışma yapıyor, bu tartışma yanlış."

"PKK kanlı, eli silahlı, ülkeyi bölmek için yola çıkmış ayrılıkçı bir terör örgütüdür." diyen Akşener, "Bizim gözümüzde Abdullah Öcalan bebek katili, terör örgütünün başı, Kandil de bunun bir parçası, ayrım yok." ifadesini kullandı.

Akşener, "Açık net bir şekilde söylüyorum PKK bir terör örgütüdür. HDP ile bizim aynı masada olmamız mümkün değildir. HDP'yi masaya oturtmayı arzu edenler varsa, Cumhur İttifakı da dahil olmak üzere, o masada bizim olmamız mümkün değildir." diye konuştu.

İyi Parti'nin, "HDP ve PKK üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını" iddia eden Akşener, "Kürt eşittir PKK haline döndü. Dedim ki HDP'ye oy veren seçmen içinde elbette PKK'ya sempati duyanlar var. Ama 6,5 milyon seçmeni 'PKK'lı' diye tarif edersek yanarız. Türkiye açısından doğru değil." şeklinde konuştu.

"Teröristbaşı Öcalan'ın, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın serbest bırakılması için HDP, CHP ve İYİ Parti'nin anlaştığı, Kılıçdaroğlu'na destek, kapalı kapılar ardında, bu yönde de iddialar var." sorusuna Akşener şu yanıtı verdi:

"HDP diyor ki, 'Biz destekliyoruz, ama ve lakin herhangi bir pazarlık, sandalye, masa, kadro, şu bu yok. Biz sadece sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz'. Sayın Kılıçdaroğlu yerine sayın Erdoğan'ı destekleselerdi ne olacaktı? Bütün bunları konuşuyor olacak mıydık, hayır."

Akşener, MHP milletvekili olduğu dönemde çözüm sürecine karşı çıktığını, hala da karşı olduğunu söyledi. Akşener, "İçişleri Bakanlığı döneminde Türkiye'nin en uzun, en derin sınır ötesi harekatının altında imzası olan kadına, bu İçişleri Bakanı Meral Akşener'e, PKK'lı diyorsunuz, olmaz. Biz artık bu işlerden bıktık, midemiz bulanıyor." diye konuştu.

Akşener, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde bakanlık dağılımı noktasında bir konuşma yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya, "Hiçbir bakanlık ismi konuşulmadı." yanıtını verdi.

Akşener iktidara gelmeleri halinde dış politikanın nasıl olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Avrupa Birliği de Amerika da Rusya da bizim iyi ilişkiler kurmamız gereken ülkelerdir. NATO'nun içindeyiz, NATO'da yeteri kadar saygı görmediğimizi düşünüyoruz ve o saygıyı sağlamalıyız. Yani NATO'nun içinde Türkiye'nin tekrar Cumhuriyet'in ilk 10 yılında olduğu, sonraki yıllarda olduğu gibi saygı görmesini sağlamalıyız. Suriye'nin içinde demokrasi olsun derken kimine göre 6, kimine göre 8, kimine göre de 10 milyon yekpare sığınmacı girdi. Bunların derhal 2 yıl içerisinde gönderilmesini sağlayacağız."

(Bitti)