İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beypazarı'nda partililerle iftarda buluştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde partililerle iftarda bir araya geldi.

Akşener, Akropol Termal Şehir'de düzenlenen iftar programında konuştu.

Programa, Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Ankara 3. Bölge milletvekili adayı Yüksel Arslan ve partililer katıldı.

Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, partililerden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

İftar sonrasında partililerle bir süre sohbet eden Akşener, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.