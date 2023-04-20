İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siz seçmenler, değerli milletim, siz velinimetsiniz. Seçim sizin için bayramdır. Bizi tartıyorsunuz, hangimizi beğenirseniz ona oy veriyorsunuz. Kavgayla gürültüyle birbirimizin karşısına düşman olarak dikilerek seçim mi olur?" dedi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Beypazarı ilçesinde hayata geçirdiği projelerin anlatıldığı, Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Kendilerine çeşitli konularda iftiralar atıldığını öne süren Akşener, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimize sormuşlar, 'kul şu günahı işler mi, bu günahı işler mi?' hepinizin bildiği bir kıssadır. En ağır günahları sormuşlar, 'Yapabilir, yapabilir, yapabilir' demiş. Yani hepsi tövbe etmeye müsait günahlar ama, 'Yalan söyler mi bir Müslüman?' dendiğinde, üç kere 'Yalan söyleyemez' demiş. ya bunlar yalanın dibine vurdular. İftiranın dibine vurdular. Bunların inancın gereğini yerine getirmedikleri aşikar da bu kadar insanın günahını almak nedir onu anlayabilmiş değilim."

"Biz cenge gitmiyoruz, savaşa gitmiyoruz, alt tarafı bir seçime gidiyoruz." diyen Akşener şöyle devam etti:

"Seçimde sizler oy kullanacaksınız. Eğer bu ucube sistemin, tek adam sisteminin devam etmesini istiyorsanız var olana 'evet' diyeceksiniz ama bu sistemin değişmesini istiyorsanız, kayırmanın ortadan kalmasını, iftiraların havalarda uçuşmamasını, 82 puan almış genç kızlarımızın, delikanlılarımızın AK Parti'de dayısı yok diye atanamadığı, ortada kaldığı, mülakatta elendiği bir sistemin gitmesini istiyorsanız, o zaman Millet İttifakı'na oy vereceksiniz."

Üç yıldır Türkiye genelindeki esnafı ziyaret ettiğini belirten Akşener, seçmenlerin siyasiler için önemine değinerek, "Siz seçmenler, değerli milletim, siz velinimetsiniz. Seçim sizin için bayramdır. Bizi tartıyorsunuz, hangimizi beğenirseniz ona oy veriyorsunuz. Kavgayla gürültüyle birbirimizin karşısına düşman olarak dikilerek seçim mi olur? Bunu başarabilmek için üç yıl gezdim. O dükkanların içinde kendi partimi övmedim, diğer partileri yermedim. Sadece ve sadece oradaki müşteri ve esnafı dinledim." dedi.

Seçmenlerden iki kere oy istediğini ifade eden Akşener, "Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e." dedi.

Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na Çamlıdere'den içme suyu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Beypazarı'nda hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Hayat pahalılığı yaşandığını öne süren Yavaş, "Şu anda iktidardakilere en büyük eleştiri şu. 'Niye yaptınız?' diye soran yok. 'Niye pahalı yaptınız, niye insanları bu kadar borçlandırdınız?' Diye soruluyor. Bunun hesabı verilmiyor." diye konuştu.

Ankara'da, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm çiftçilerle çalıştıklarını belirten Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tümünün arazisini internete yükledik. Zaman içerisinde bundan sonra ne ekecekler, hatta varsa tarlalarındaki hastalıkları dahi uydudan bakıp çiftçiye bildiriyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Çiftçilerimize tohum verdik. Çiftçilerimize gübre veriyoruz, mazot veriyoruz. Özellikle Haymana ve Bala bölgesinde artık tarımı bırakan insanların bir çoğu tarıma döndü. 600 milyon lira civarında yaptığımız destekten sonra 35 bin çiftçimizin cebine 4,5 milyar lira para geldi."

Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na Çamlıdere'den direkt temiz su hattı çekileceğini belirten Yavaş, açılışı gerçekleşen Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nin 1 Haziran'dan itibaren faaliyete gireceğini ifade etti.

Mansur Yavaş ayrıca, Beypazarı'nda bulunan Uşakgöl kaynak suyunun Seğmen Su markası altında dünyaya tanıtılacağını aktardı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve Beypazarı'nda hayata geçirilecek yeni projelerin temel atma töreniyle sona erdi.