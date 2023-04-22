İYİ Parti Genel Başkanı Akşener '23 Nisan' mesajı yayımladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akşener, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "1920'den 2023'e uzanan inancımız ve kararlılığımızla milletimiz, bir kez daha kendi iradesine sahip çıkacak ve hep birlikte tarih yazacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Akşener paylaşımında, Meclis'in ilk toplantısını anlatan bir videoyu da yer verdi.