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İYİ Parti, Emeklilerin Durumunu Anlatan Bir Video Yayınladı

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İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve refah içinde bir yaşamı hak ettiklerini vurguladı.

İyi Parti, 1 dakikalık "Emeklilerimizin Gerçeği" başlıklı bir video yayınladı. Videoda, "Emeklilerimiz mücadeleyle geçen bir ömrü değil, refah içerisinde bir yaşamı hak ediyor! Hiç merak etmeyin; Artık İYİ Parti var" denildi.

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından 1 dakikalık "Emeklilerimizin Gerçeği" başlıklı bir video yayınladı. "Emeklilerimizi sefalete mahküm ettiniz, bir de utanmadan bu yılı; "Emekliler Yılı" ilan ettiniz. İşte size 1 dakikada emeklilerimizin gerçeği!" notuyla yayınlanan videoda; bir emeklinin 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ile ay sonunu getiremediği anlatıldı.

Açlık sınırının 20 bin lira ve asgari ücretin ise 17 bin lira olduğu anımsatılarak, emeklinin elektrik, su, doğal gaz faturaları, kira ödemesi, gıda harcaması, ulaşım ve diğer harcamalarla ancak 1 hafta sonunda parasının bittiğine yer verildi.

Videonun sonunda ise, "Emeklilerimiz mücadeleyle geçen bir ömrü değil, refah içerisinde bir yaşamı hak ediyor! Hiç merak etmeyin; Artık İYİ Parti var" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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