İYİ Parti: Ekonomi Yönetimi Suskun, Değişim Şart

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, "2025 itibarıyla icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 38 milyonu aştı. Bu, her iki vatandaştan birinin icra kıskacında olduğunu gösteriyor. Ekonomi yönetimi suskun, halk perişan. Bu düzen sürdürülemez. Değişim şart" dedi.

Akdoğan, sosyal medya hesabından iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Akdoğan, "Bu düzen iflas etti" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İflaslar çığ gibi büyüyor, işten çıkarmalar her sektörde sıradanlaştı. Yüzlerce fabrika kapandı, on binlerce emekçi kapının önüne kondu. KOBİ'ler borç sarmalında nefes alamıyor. Yüksek faiz borcun maliyetini katladı. Genç işsizlik yüzde 30'un eşiğinde. 5 milyon 'ev genci' var. Yoksulluk sınırı 60 bin lirayı geçti, asgari ücret açlık sınırının bile altında kaldı. 2025 itibarıyla icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 38 milyonu aştı. Bu, her iki vatandaştan birinin icra kıskacında olduğunu gösteriyor. Ekonomi yönetimi suskun, halk perişan. Bu düzen sürdürülemez. Değişim şart."