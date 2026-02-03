Haberler

İyi Parti'den Yeni Video Serisi: "Mutsuz İyiler Ülkesi"

Güncelleme:
İYİ Parti, 'Mutsuz İyiler Ülkesi' adlı yeni video serisiyle yoksulluğun derinleştiğine dikkat çekiyor. İlk videoda, ekonomik zorluklar nedeniyle çocuğuna beslenme çantası hazırlayamayan bir annenin hikayesi anlatılıyor.

(ANKARA) - İYİ Parti, derinleşen yoksulluk ve ağırlaşan hayat şartlarına dikkat çekmek için hazırladığı yeni video serisi "Mutsuz İyiler Ülkesi"ni kamuoyuyla paylaştı. "Bu filmde izleyeceklerinizin gerçek kişi ve kurumlarla çok ilgisi vardır" diye başlayan videoda çocuğunu okula gönderen bir annenin ekonomik şartlar nedeniyle beslenme çantasını hazırlarken yaşadığı zorluk anlatılıyor.

Serinin ilk videosunda, çocuğuna beslenme çantası hazırlayamayan bir annenin hikayesi anlatılıyor. Videoda, "temel ihtiyaçların dahi karşılanamaz hale geldiği, ülkede yoksulluğun ne denli yaygın ve yakıcı bir sorun haline geldiği"ne dikkat çekiliyor. Video, "Mutlu İyiler Ülkesi Ol" çağrısıyla sona eriyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
