İYİ Parti'den Temizlik Personeli Alımına Tepki

(ANKARA)- İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, okullara 30 bin temizlik personeli alınacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Alınacak 30 bin temizlik görevlisi bulunmasına rağmen yaklaşık 54 bin okul vardır. Her okula bir görevli düşmekte midir" diye sordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda temizlik sorunuyla ilgili tartışmalar üzerine 30 bin temizlik personelinin alınacağını duyurmuştu. Temizlik personeline ödenecek maaşın 12 bin TL olması ve emekliliğe dayalı sağlık sigortası uygulanmamasına İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "Bu yaklaşım sorunu çözmeyecektir " diyerek tepki göstermiş ve Tekin'e soru önergesi vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, gelen tepkilerin ardından asgari ücret ve sigorta hakkını son başvurulara uyarlamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yapılan iyileştirmenin yeterli olmadığına değinen Zorlu, "Uyarılarımızın ardından okullarda temizlik personeli için asgari ücret ve sigorta hakkı son başvuruya uyarlanmış olsa da, yine de eksik ve sorunludur. Bu haliyle de uygulama geçici olup ülke genelini kapsamayacaktır" dedi.

"30 Bin temizlik personeli alınacak ama 54 bin okul var"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi daha veren Kürşad Zorlu, şu soruları yöneltti:

"- Alınacak 30 bin temizlik görevlisi bulunmasına rağmen yaklaşık 54 bin okul vardır. Her okula bir görevli düşmekte midir?

Derslik ve öğrenci sayısı itibariyle daha fazla personel ile hizmet vermesi gereken okullar bu ihtiyacı nasıl giderecektir?

Çalışma süresi 1 Ekim-31 Mart arası 6 ay ile sınırlıdır. Bu süre tamamlandığında okullar ne olacaktır?

İstenen koşullar itibarıyla hane gelirinin 25 bin 503 TL'yi geçemeyeceği belirtilmektedir. Bu haliyle kaç kişinin başvuracağı öngörülmektedir?

İşgücü Uyum Programında çalışanlar yani daha önce 6 bin 900 TL ile başlayanlar yada başvurusu bulunanlar bu haktan yararlanamayacak ve bu programa geçiş yapamayacaklar ise mevcut dengesizlik nasıl giderilecektir?

Bu tür kısıtlamalar yerine 12 ay üzerinden ve her okulun temizlik ihtiyacına uygun sayıda alım imkanı verilmesi neden düşünülmemektedir?"