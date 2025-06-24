İYİ Parti'den Soykırım İddialarına Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asılsız soykırım iddialarına ilişkin Genel Kurul'da yapılan konuşmanın Meclis tutanaklarından çıkarılması talebimizi yineledik" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu ile Denizli Milletvekili ve Katip üye Yasin Öztürk ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yaptıkları ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Dervişoğlu, "TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek; güncel gelişmeleri değerlendirdik. Asılsız soykırım iddialarına ilişkin Genel Kurul'da yapılan konuşmanın Meclis tutanaklarından çıkarılması talebimizi yineledik" ifadesini kullandı.