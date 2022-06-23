İyi Parti'den Pınar Gültekin Kararına Tepki: "Bu Tür Kararlar Toplumun Adalet Duygusunu Yaralamaktadır"

MAHİR BAĞIŞ

İyi Parti Kadın Kolları Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıla düşürülmesine tepki gösterdi. Yüksel, "Hukuka ve adalete olan güvenin sarsılmamasından yanayız. Bu tür kararlar toplumun adalet duygusunu yaralamaktadır. İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum" dedi. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen de "Önleyici tedbirler alınmadığı müddetçe bu katliamlar son bulmayacak" diye konuştu.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak 23 yıla düşürülmesine tepkiler sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Anka Haber Ajansı'na konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU TÜR KARARLAR TOPLUMUN ADALET DUYGUSUNU YARALAMAKTADIR. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA VURGULUYORUM"

"Pınar Gültekin davasında haksız tahrik indirim kararı hepimizi derinden yaralamıştır. Gerekçeli kararı bilmiyoruz ancak haksız tahrik indiriminin uygulanmasının hukuki dayanağı olmadığını kanaatindeyiz. Gerekçeli kararı görmedik ancak basına yansıdığı kadarıyla iki kişi arasında bu olay ardından sanığın ailesinin olaya dahil olması ile olaylar zincirine baktığımızda haksız tahrik indirimini hangi hukuki gerekçelere dayandırdığını yerel mahkemelerin merak etmekteyiz. Hukuka ve adalete olan güvenin sarsılmamasından yanayız, bunun için yargılamanın diğer aşamalarında istinaf ve Yargıtay'da bu durumun dikkate alınacağını kanaatini taşıyoruz. Bu tür kararlar toplumun adalet duygusunu yaralamaktadır lütfen buna dikkat edelim ve İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum, acılı Gültekin ailesine de tekrar baş sağlığı diliyorum."

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen de, geçen günlerde yaptığı yazılı açıklamayla kararı şu sözlerle eleştirdi:

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMADIĞI MÜDDETÇE BU KATLİAMLAR SON BULMAYACAK"

"Son günlerde ülkemizin dört bir yanından çocukları ile katledilen kadınların ölüm haberlerini alıyoruz. Sadece mayıs ayında 36 kadın öldürüldü, 16 kadın şüpheli ölüme kurban gitti. Gerekli tedbirlerin alınmaması, koruma ve cezalarda adaletin sağlanması yönünde somut adımların atılmaması sebebiyle neredeyse her güne bir ya da birkaç kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz.

İktidar bu konuda ne yapmayı düşünüyor? Yasaların etkin uygulanması için daha kaç can feda edilecek? Kadın ne zaman kendini güvende hissedecek? Kadının korunması ve güvende olabilmesi için devlet yetkilisi sorumlu kişilerin, acilen sözde kalmayan, somut adımlar atması gerekiyor. Önleyici tedbirler alınmadığı müddetçe bu katliamlar son bulmayacak.

"PINAR'I BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ, CESEDİNİ YAKTIĞINI VE ÜZERİNİ BETON DÖKEREK ÖRTTÜĞÜNÜ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ANLATMIŞ, İTİRAF ETMİŞTİ"

Pınar Gültekin davasını bir müddettir hep birlikte takip ediyoruz. Dosyasında cezai indirime gidildiğinin haberini yine üzülerek aldık. Pınar Gültekin'i vahşice katleden ve ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Cemal Metin Avcı'nın cezası haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilerek adeta katil ödüllendirildi. Oysa katil, Pınar'ı boğarak öldürdüğünü, cesedini yaktığını ve üzerini beton dökerek örttüğünü en ince ayrıntısına kadar anlatmış, itiraf etmişti.

"KADIN KORUNAMIYOR, ADALETE ULAŞAMIYOR"

Bu dava yargıdaki çarpıklıkları, hukuk sisteminin ne kadar örselendiğini ve sorumlu kişilerin, yetkililerin de adaleti sağlayamadığını gözler önüne seriyor. Bugün vatandaş korunamıyor, kadın korunamıyor, adalete ulaşamıyor. Daha önce söyledik, tekrar söylüyoruz. DEVA Partisi olarak bizler kadın cinayetlerinin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Kadın ve çocuğun insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmesi için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın için hak ve hukuku yeniden tesis edene kadar durmayacağız. Yargıyı siyasal erkin emir kulu olmaktan çıkaracağız. Katiller hak ettikleri cezayı alacak. Caydırıcı cezalar potansiyel katillerin önüne geçecek. Kadın, çocuk, toplum korunacak ve güvende olacak."

ANKA / Güncel