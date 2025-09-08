İYİ Parti'den OVP Eleştirisi: Enflasyon Tahminleri Gerçekleri Yansıtmıyor

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, açıklanan Orta Vadeli Programın toplumda bir heyecan yaratmadığına dikkati çekerek, "İktidar, 'yanlış tahmin etmişiz' deyip enflasyon tahminini yukarı doğru çıkartıyor. Bu açık bir şekilde vatandaşı kandırmaktan başka bir şey değildir. Emeklinin, işçinin ve memurun maaş ücretlerini düşük tutarak bir program uygulandığını net bir şekilde görüyoruz. Bu zaten bugüne kadar böyle yapılmıştı, bundan sonra da böyle yapılmaya devam ediliyor" dedi.

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısi Erhan Usta, bugün açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu. İYİ Partili Usta, şunları kaydetti:

"Geçmişte OVP yayınlandığında toplumda bir heyecan oluşurdu. Bu heyecanın son yıllarda oluşmadığını OVP'nin çok fazla piyasalar tarafından da pek dikkate alınmadığını üzülerek görüyoruz. OVP rutinin dışında çok da fazla bir şey söylemiyor. Özellikle bir kısım yapısal reformlara ilişkin geçmişte söylenilen rutin şeylerin tekrarlandığını görüyoruz. Bunların yapılabileceğine ilişkin hiçbir siyasi irade ortada yok. Dolayısıyla bunların yapılabileceğine ilişkin toplumda bir beklenti yok. Belki de heyecan olmamasının temel nedeni o.

"iktidarın, enflasyonla mücadelede sınıfta kaldığının göstergesi"

OVP'nin rakamlarına bakacak olursak büyümenin aşağı doğru yönlü olduğunu görüyoruz. Hem 2025 yılı için hem de 2026 yılı için. Mesela geçen yıl 2025 için büyüme yüzde 4 tahmin edilirken şu anda bu yüzde 3,3'e düşürülmüş. 2026 büyümesi için de geçen yıl yüzde 4,5'ten yüzde 3,8'e düşürülüyor. Büyüme aşağı doğru çekliliyor ama bununla çelişkili şekilde enflasyon da yukarı doğru revize ediliyor. 2025 yılı için hatırlarsanız enflasyon tahmini yüzde 17,5'ti. Şimdi bunu 28,5 olduğu tahmin olarak OVP'de yer almış. Yine 2026 enflasyonu da yüzde 9,7'ydi şu anda yüzde 16'ya revize edilmiş oldu. Dolayısıyla iktidarın, enflasyonla mücadelede aslında sınıfta kaldığının göstergesi.

"Maaş ücretlerini düşük tutarak bir program uygulandığını net bir şekilde görüyoruz"

Beklenen büyümeyi de net şekide gerçekleştiremediğini görmüş oluyoruz. İktidar yanlış tahmin etmişiz deyip enflasyon tahminini yukarı doğru çıkartıyor. Bu açık şekilde vatandaşı kandırmaktan başka şey değildir. Emeklinin, işçinin ve memurun maaş ücretlerini düşük tutarak bir program uygulandığını net şekilde görüyoruz. Bu zaten bugüne kadar böyle yapılmıştı, bundan sonra da böyle yapılmaya devam ediliyor."

"Hükümet kendi şatafatından, saltanatından herhangi bir tasarruf yapmamış"

Bütçe açıklarının arttığını belirten Usta, "2025 yılı için 1 trilyon 931 milyar lira bütçe açığı öngörmüşken başlangıçta bu 2 trilyon 208 milyar liraya çıkıyor. 2025'in orijinal bütçesinde 19 milyar lira faiz dışı fazla öngörülmüşken, şimdi bu 156 milyar lira açığa dönüşmüş durumda. Yine faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar liraydı. Şimdi yeni yapılan revizyonda faiz giderlerinin 2 trilyon 53 milyar liraya yükseltiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütçe açığı artıyor, tahminlere göre bütçe açığı daha fazla bozulmuş. Tasarruf yılı diyorlar, 'Tasarruf ediyoruz' diyorlar. Devletin en kolay tasarruf edeceği yer, kırtasiye giderlerinin, demirbaş giderlerinin, akaryakıt giderlerinin, araç ve bina kiralamaları ve mal ve hizmet giderleri gibi alanlardır. Eğer burada bir tasarruf yapıyorsanız gerçekten tasarruf yapıyorsunuz deriz biz. Ama buraya baktığımızda bir tasarruf göremiyoruz. Hükümet kendi şatafatından, saltanatından herhangi bir tasarruf yapmamış" dedi.