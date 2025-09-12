İYİ Parti'den Mersin Mitingine Davet

Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 27 Eylül'de Mersin'de düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yurttaşları partisinin 27 Eylül'de Mersin'de düzenleyeceği mitinge davet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yurttaşlara partisinin Mersin'de düzenleyeceği mitinge katılım çağrısında bulundu. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Andımıza sadık, 'birinci vazifen'in bilincindeyiz. 27 Eylül'de Mersin'deyiz" ifadelerini kullandı.

