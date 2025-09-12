İYİ Parti'den Mersin Mitingine Davet
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yurttaşlara partisinin Mersin'de düzenleyeceği mitinge katılım çağrısında bulundu. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Andımıza sadık, 'birinci vazifen'in bilincindeyiz. 27 Eylül'de Mersin'deyiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel