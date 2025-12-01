İYİ Parti'den Mercimek İthalatına Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Mercimek çorbasında bile dışarıya bağımlı hale geldik. Kapı kapı dolaşıp yeşil mercimek arıyoruz iyi mi? Venezuela'da tarım yapıp milletimizin karnını doyuracaktık sözde! Şimdi sıfır gümrükle ta Venezuela'dan, Güney Amerika'dan mercimek getireceğiz" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeşil mercimekte gümrük vergisi oranı yüzde 19,3'ten 10'a, yulafta ise yüzde 130'dan 30'a indirildi. Konuya tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Mercimek çorbasında bile dışarıya bağımlı hale geldik. Kapı kapı dolaşıp yeşil mercimek arıyoruz iyi mi? Venezuela'da tarım yapıp milletimizin karnını doyuracaktık sözde! Şimdi sıfır gümrükle ta Venezuela'dan, Güney Amerika'dan mercimek getireceğiz. Dünya lideriyiz ya belki de ondandır!"