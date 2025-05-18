İYİ Parti'den Kırım Tatar Sürgünü mesajı

İYİ Parti'nin, sosyal medya hesabından Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "İnsanlığı ve vicdanı utandıran Kırım Tatar sürgününde; soykırıma uğrayan Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" denildi.