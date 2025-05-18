İYİ Parti'den Kırım Tatar Sürgünü mesajı
İYİ Parti, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, soykırıma uğrayan Kırım Tatar Türklerini rahmetle andı.
(ANKARA) - İYİ Parti'nin, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajında, "İnsanlığı ve vicdanı utandıran Kırım Tatar sürgününde; soykırıma uğrayan Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.
İYİ Parti'nin, sosyal medya hesabından Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "İnsanlığı ve vicdanı utandıran Kırım Tatar sürgününde; soykırıma uğrayan Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel