İYİ Parti'den İstanbul ve Balıkesir adayları açıklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Turhan Çömez olduğunu açıkladı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ; partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Turhan Çömez olduğu açıkladı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partinin grup toplantısında; bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.
Akşener, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez olduğunu duyurdu.