İYİ Parti'den Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün yine Mecliste bas bas bağırırlar; 'Onlar gazeteci oldukları için alınmadılar'. Niye alındılar peki? Sizi korkuttukları için mi?" ifadelerini kullandı.

Çömez, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözatına alınmasına tepki gösterdi. Çömez, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İyice zıvanadan çıktılar. Şimdi de Murat Ağırel ve Timur Soykan'ı almışlar. Bugün yine Mecliste bas bas bağırırlar; 'Onlar gazeteci oldukları için alınmadılar.' Niye alındılar peki? Sizi korkuttukları için mi? Yeter."