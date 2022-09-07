İYİ Parti'den eski CHP Milletvekili Yarkadaş hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bir televizyon programında İYİ Parti ve parti yöneticileri hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle televizyon yorumcusu ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bir televizyon programında İYİ Parti ve parti yöneticileri hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle televizyon yorumcusu ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Poyraz'ın avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, 5 Eylül'de bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda Yarkadaş'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"Şimdi siz HDP'li seçmenlerin katkısı ile seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihaleler alacak, ondan sonra da diyeceksiniz ki 'Efendim biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' Tek tek biliyorum, bana söyletmesinler, konuşturmasınlar beni.

Kardeşim, HDP'lilerin oyları ile seçilen belediyelerde daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri kabul ediyorsanız, dağıtılan ihalelerden eşleriniz, dostlarınız, akrabalarınız alıyorsa burada bir sorun yok da HDP'li bakan olunca mı sorun oluyor?"

Dilekçede, Yarkadaş'ın İYİ Parti'yi ve parti yöneticilerini kastettiği bu sözleriyle, İYİ Parti yöneticilerinin yakın çevresinin, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden ihale aldığını ve bu konularla ilgili tüm detaylara vakıf olduğunu öne sürdüğü ifade edildi.

Yarkadaş'ın açıklamalarının, Kamu İhale Kanunu ve Türk Ceza Kanununun (TCK) ilgili maddelerine aykırı faaliyetlerde bulunulmasından dolayı "ihaleye fesat karıştırma" suçuna ilişkin bilgisi olduğu anlamını taşıdığına, bildiklerini yetkili makamlara iletmemesinin ise TCK'nin ilgili maddesinde düzenlenen "suçu bildirmeme" suçunu oluşturduğuna işaret edilen dilekçede, Yarkadaş'ın bu sözlerinin, aralarında Poyraz da olmak üzere İYİ Parti'nin tüm yönetici ve yetkililerini kapsadığı, bu nedenle Poyraz ve ailesinin kamuoyunda zan altında bırakıldığı kaydedildi.

Yarkadaş'ın bu ifadelerine ilişkin bilgi ve belge sunamaması halinde "iftira" suçunun ortaya çıkacağı belirtilen dilekçede, İYİ Parti'nin yönetim kadroları ve milletvekilleri ile bunların yakın çevresini kamuoyunda küçük düşüren bu beyanların titizlikle araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması istendi.

Dilekçede, Yarkadaş'ın "suçu bildirmeme" ve "iftira" suçlarından cezalandırılması talep edildi.