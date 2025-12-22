Haberler

İyi Partili Çömez: "Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein Dosyasında Türkiye'den Küçük Kız Çocuklarının İstismar Adasına Götürüldüğü Yazıyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Epstein dosyalarında Türkiye'den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğünü belirtti. Çömez, bu durumu korkunç bir insanlık suçu olarak tanımladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye'den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, ABD Adalet Bakanlığı'nın, "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'den küçük kız çocuklarının da istismar adasına götürüldüğüne dair belge paylaşan Çömez, şunları kaydetti:

"Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye'den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu'ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

Kaynak: ANKA / Güncel
