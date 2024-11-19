İYİ Parti'den Emeklilere Ek Zam Talebi

ANKARA - İyi Parti Grup Başkanvekili Kürşad Zorlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelttiği "Emelilere enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılacak mı" sorusuna yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği cevapları değerlendiren Zorlu, "En düşük emekli maaşının hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında kalması, emeklilerin yıllarca süren çabalarının karşılıksız kaldığını gösteriyor. Hükümetin emeklilerin taleplerine kulak vermesi şarttır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kürşad Zorlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelttiği "Emekkilere enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılacak mı" sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yazılı yanıt verdi. Gelen yanıtı sosyal medya hesabında paylaşan Zorlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'e yönelttiğim soru önergeleri, emekli yurttaşlarımızın enflasyon farkı dışında ek bir zam alıp almayacakların yönelikti. Ancak, verilen cevaplar enflasyonla mücadelede yine dar gelirlinin yükünü artıracak gibi görünüyor. En düşük emekli maaşının hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında kalması, emeklilerin yıllarca süren çabalarının karşılıksız kaldığını gösteriyor. Hükümetin emeklilerin taleplerine kulak vermesi şarttır. İki cevap yazısını da bilginize sunuyorum."

Şimşek'in yanıtları...

İYİ Partili Zorlu'nun sorularına Şimşek'in verdiği yazılı yanıtlar şöyle:

"Orta Vadeli Program'ın (OVP) en önemli hedefleri fiyat istikrarının sağlanması, vatandaşlarımızın refah seviyesinin iyileştirilmesi ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesidir. Bu sebeple OVP'de ekonomik aktivitenin dengelenmesi, enflasyonun düşürülmesi ve program dönemi sonunda tek haneli seviyelere ulaşılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda para ve maliye politikaları eşgüdüm içerisinde uygulanmakta ve yapısal dönüşüm için verimliliği artırıcı adımlar atılmaktadır.

Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacak artışlar devletin mali imkanları, memleketin ekonomik gelişmesi, milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ve enflasyon oranları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir. Ayrıca, 2012 yılından itibaren kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacak artışlar karşılıklı müzakerelerle yürütülen toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmeye başlanmıştır. Buna göre 2024 Temmuz döneminde aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira, en düşük emekli aylığı ise 17 bin 587 lira olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29'uncu maddesi ile dosya bazında en düşük emekli aylığı tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilmiş olup, dosya bazında en düşük emekli aylığı tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilmiş olup, dosya bazında en düşük emekli aylığında yıl başına göre yüzde 66,7 oranında artış sağlanmış ve 2002-2024 yılları arasındaki dönemde en düşük emekli aylığı reel olarak yüzde 621 oranında artırılmıştır. Soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır.

"Alım gücünü korumaya yönelik gerekli politikalar hayata geçirilmiştir"

Ekonomi politikalarımızın temel önceliklerinden birisi fiyat istikrarını tesis ederek enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek, böylece vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı korumaktır. Bu süreçte, bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan da vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumaya yönelik gerekli politikalar hayata geçirilmiştir. 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29'uncu maddesi ile dosya bazında en düşük emekli aylığı tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilmiş olup, dosya bazında en düşük emekli aylığı tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilmiş olup, dosya bazında en düşük emekli aylığında yıl başına göre yüzde 66,7 oranında artış sağlanmış ve 2002-2024 yılları arasındaki dönemde en düşük emekli aylığı reel olarak yüzde 621 oranında artırılmıştır. Soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır."