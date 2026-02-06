Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı...İyi Parti Genel Sekreteri Özel: Afad'ın 81 İl Müdüründen Sadece 15'i Arama Kurtarma Eğitimine ve Tecrübesine Sahip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, AFAD'ın 81 il müdüründen yalnızca 15'inin arama-kurtarma eğitimine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'deki sorunun liyakatsizlik olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- İyi Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Afad'ın 81 il müdüründen sadece 15'inin arama-kurtarma eğitimine sahip olduğunu, onların da deprem bölgesinde görevlendirilmediğini belirterek " Türkiye'de mesele deprem veya felakekler meselesi değil Türkiye'de mesele likayatsizlik meselesi" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Özel, depremlerin yol açtığı ağır kayıpların yalnızca doğal afetin şiddetiyle açıklanamayacağını belirterek, asıl sorunun liyakatsizlik olduğunu söyledi. Depremlerde on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, deprem bölgesinde acının ve yasın hala dinmediğinin altını çizerken, felaketin sonuçlarının bu denli yıkıcı olmasında kriz anında görevli kurumların yapısının belirleyici olduğunu vurguladı.

"81 AFAD il müdüründen yalnızca 15'i eğitimli"

81 AFAD il müdürünün arama-kurtarma eğitimi ve tecrübesine ilişkin bazı veriler paylaşan Özel, şunları söyledi:

"Bu felaketin bu kadar büyük neticelere sebebiyet vermesinin nedenlerinden biri de içerisinde bulunduğu likayatsizlikti. Örneğin, deprem anında depremle ilgili bütün koordinasyonu yapması gereken, devletin bu alandaki ilgili kurumu olan AFAD'ın 81 il müdürünün ne sıfata, ne eğitime ne tecrübeye sahip olduğuna bakalım. Bu 81 il müdürünü incelediğimizde şunu görüyoruz. 16'sının eğitimine ve tecrübesine ilişkin herhangi bir veriye dahi ulaşmak mümkün değil. 15 tanesinin arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili tecrübeye ve eğitime sahip olduğunu giriyoruz. Ama onlar da deprem bölgesinde görevlendirilmemişler."

"50 il müdürünün örgün eğitim geçmişi yok"

Geriye kalan 50 il müdürü örgün eğitim mezunu bile değil. 12 il müdürü lisans bilgisini veriyor, fakat detay paylaşmıyor. Türkiye'de mesele deprem veya felakeketler meselesi değil Türkiye'de mesele likayatsizlik meselesi."

6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Özel, "Bu topraklarda enkazların altından sadece insanlar değil, ihmaller de çıkıyor. ve biz, aynı acıların bir daha yaşanmaması için bilimin, aklın ve liyakatın hakim olduğu bir düzeni istiyor ve savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu