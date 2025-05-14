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İYİ Parti'den DEM Parti'ye Korucu Tepkisi

İYİ Parti'den DEM Parti'ye Korucu Tepkisi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın koruculara yönelik yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, korucuların Türkiye için mücadele eden evlatlar olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın koruculara yönelik  sözlerine tepki gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'ta çiftçilerle buluşmasında PKK'nın silah bıraktığını, artık çatışmanın olmayacağını söyleyen, koruculara gerek kalmadığını savundu ve "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakırhan'a tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Korucular, Türkiye Cumhuriyeti için canı pahasına mücadele etmiş evlatlarımızdır. Terörün safında değil, devletinin yanında olmuş on binlerce Zaza, Türkmen ve Kürt kardeşimizi, bu pespaye dilin hakaretlerine mi terk edeceksiniz? Birlikten, Al Bayraktan yana olan vatan evlatlarını, bu paçavracılara mı ezdireceksiniz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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