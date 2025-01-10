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İYİ Parti'den DEM Parti İmralı Heyeti ile Görüşmeye Red

İYİ Parti'den DEM Parti İmralı Heyeti ile Görüşmeye Red
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşmeyi reddettiklerini açıkladı. Çömez, gelen taleplerin terörist başından mesaj taşıyan bir ulak heyeti tarafından yapıldığını ifade ederek, parlamentoda bu tür mesajların karşılık bulmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti İmralı heyeti ile partisinin görüşmemesine ilişkin "Bize gelen talep, DEM Parti'nin kurumsal kimliğinden gelmedi. Gelenler bizim perspektifimizden, terörist başının mesajını İmralı'dan alıp millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya taşıyan bir ulak heyetiydi. Terörist başından gelecek bir mesajın Parlamento'da bir karşılık bulmaması gerektiğine inandığımız için buna 'hayır' dedik" ifadelerini kullandı.

İyi Parti'li Turhan Çömez ile beraberindeki partililer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret ederek, basın mensuplarını kutladı. Basının önemini anlatan Çömez, gazetecilerin parlamentoda milletin sesini ve sözünü alıp tekrar millete duyurduklarını belirtti.

Bir gazetecinin DEM Parti İmralı heyeti ile İYİ Parti'nin görüşmediğini hatırlatmasına üzerine Çömez, şunları söyledi:

"Bu çatının altında yasal olarak seçilip gelmiş ve millet iradesini temsil etmiş bütün legal partilerle oturulur, konuşulur. Nitekim parlamento çatısı altında konuşuyoruz. Dolayısıyla yaşanan süreçte bize gelen talep, DEM Parti'nin kurumsal kimliğinden gelmedi. Evet, DEM Parti'li iki milletvekili gitti ama gelenler bizim perspektifimizden, terörist başının mesajını İmralı'dan alıp millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya taşıyan bir ulak heyetiydi. Prensip olarak buna karşı olduğumuz için ve terörist başından gelecek bir mesajın parlamentoda bir karşılık bulmaması gerektiğine inandığımız için buna 'hayır' dedik."

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da parti olarak gazetecilerin çalışma koşullarıyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve bunu Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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