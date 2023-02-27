İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adaylığında 'pazarlık' iddialarına açıklama Güncel Haberler İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, cumhurbaşkanı adayı konusuna ilişkin haberlerin ve 'pazarlık' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, cumhurbaşkanı adayı konusuna ilişkin haberlerin ve 'pazarlık' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İYİ Partili Kürşat Zorlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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