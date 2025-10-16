İYİ Parti'den Çetelerle İlgili Sert Eleştiriler

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gazeteci Hakan Tosun'un gece yarısı sokakta dövülerek hayatını kaybetmesini hatırlatarak, Türkiye'de artan çeteleşmeye dikkat çekti. Çömez, "İlana çıkmış çeteler, diyor ki, 'Tetikçi olmak isteyen gençler bize direkt mesajdan ulaşsınlar. Ancak silah kullanmayı ve motosiklet sürmeyi bilmeniz lazım.' İçişleri Bakanlığı nerede? Bu kadar vahim şeyler olurken, bu çeteler kendi aralarında örgütlenirken nerede? Çetelerin kol gezdiği, açık açık Telegram gruplarından örgütlenen ülke, nasıl insanlara güvenlik sağlayabilir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gazeteci Hakan Tosun'un gece yarısı sokakta dövülerek hayatını kaybetmesine ilişkin konuştu. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na tepki gösteren Çömez, dün Genel Kurul'da İYİ Parti'nin verdiği ve AK Parti-MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilen sokak çetelerinin araştırılmasına ilişkin önergeyi hatırlattı. "Çetelerin Telegram gruplarından saldırı ilanına çıktığını" belirten Çömez, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde gazeteci Hakan Tosun sokakta katledildi. Hala çok ciddi soru işaretleri var. Akşam vakti bu çevre dostu, bağımsız gazeteci evine giderken sokak magandaları tarafından katledildi. Arkasında birçok soru işareti kaldı bu cinayetin. Önce birileri geldi, kendisini sokakta darp ettiler. Onlar gitti, ardından motosikletlerle birileri geldi. Yine dövmeye devam ettiler. O da yetmedi ardından araçlarla geldiler ve tekrar dövdüler ve maalesef gazeteci Hakan Tosun, saatlerce o sokakta çaresizce yattı ve suçlular alıp başını gittiler. Aldığımız bilgilere göre Hakan Tosun'un kimliği tespit edilememiş, saatlerce yoğun bakımda kalmış ve ne yazık ki önemli eksiklerle beraber Hakan Tosun hayatını kaybetmiş.

Burada hem İçişleri Bakanlığı'na hem de Sağlık Bakanlığı'na düşen çok önemli görevler var. Nasıl olur da gece yarısı birisi gelir, bir gazeteciyi döver, ardından motosikletler gelir, ardından araçlarla gelir döverler? Yakalanan sanıklar o kadar enteresan şeyler söylüyorlar ki, 'Bizi ertesi gün polis aradı, 'Lütfen gelir misiniz ifade vermeye' diye. Gitti ifade vermeye' diyor. İnsanların tweet attıkları için gece yarısı derdest edildikleri bir ülkede suç kaydı oldukça kabarık olan insanlar, telefonla davet ediliyorlar. Bu suçluların aileleri daha önceden gidip mahalledeki bütün kamera kayıtlarını toplamışlar ve toplumu yönlendirmek için de yanlış kamera görüntüleriyle manipülasyon yapmışlar.

Dün Meclis'imize sokak çeteleriyle ilgili bir araştırma önergesi verdik. Ne yazık ki iktidarın kalkan elleriyle 'Sokak çetelerine araştırmaya gerek yok' dendi ve reddedildi. Fakat gün geçmiyor ki sokak çetelerinin bir cinayetine tanık olmuyoruz. Telegram görüntülerinden elde ettiğim bilgileri paylaşacağım. Bu çeteler, sosyal medyada örgütleniyorlar, birbirleriyle haberleşiyorlar, pazarlık yapıyorlar ve maalesef ülkenin her tarafını sarmış durumdalar. Bir tanesi ilan vermiş, '81 vilayete tetik düşürülür. İhtiyacı olan var mı, gelsin bana' diyor. İnsanların sosyal medyasını takip eden, geceleri kapısına dayanan İçişleri Bakanlığı bunlardan haberdar değil mi? Burada katliam pazarlıkları yapılmış mesajlar var.

İlana çıkmış çeteler, diyor ki, 'Tetikçi olmak isteyen gençler bize direkt mesajdan ulaşsınlar. Ancak silah kullanmayı ve motosiklet sürmeyi bilmeniz lazım.' İçişleri Bakanlığı nerede? Bu kadar vahim şeyler olurken, bu çeteler kendi aralarında örgütlenirken nerede? Çetelerin kol gezdiği, açık açık Telegram gruplarından örgütlenen ülke, nasıl insanlara güvenlik sağlayabilir?"