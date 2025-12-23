Haberler

Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... İyi Partili Kavuncu: Asgari Ücret Değil, Sefalet Ücreti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin sefalet ücreti olduğunu belirterek, açlık sınırının altında kaldığını vurguladı ve iktidarın tükenişine işaret etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret değil; sefalet ücreti! 2025 yılı Kasım ayı açlık sınırı 29 bin 828 TL, enflasyon oranı 'resmi' verilere göre yüzde 31 düzeyindeyken yapılan bu zam milleti sefalete mahküm etmektir. Bu iktidarın tükenişinin son göstergesidir. Daha iki gün önce, bütçe zamanı kalkınma, büyüme hikayeleri anlatanları tekrar kürsüye davet ediyoruz!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Sergen Yalçın, tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi

Tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi