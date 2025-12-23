Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... İyi Partili Kavuncu: Asgari Ücret Değil, Sefalet Ücreti

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret değil; sefalet ücreti! 2025 yılı Kasım ayı açlık sınırı 29 bin 828 TL, enflasyon oranı 'resmi' verilere göre yüzde 31 düzeyindeyken yapılan bu zam milleti sefalete mahküm etmektir. Bu iktidarın tükenişinin son göstergesidir. Daha iki gün önce, bütçe zamanı kalkınma, büyüme hikayeleri anlatanları tekrar kürsüye davet ediyoruz!" ifadesini kullandı.