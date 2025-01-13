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İYİ Parti'den 2025 İçin En Düşük Maaş Kararı: 28 Bin Lira

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İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde toplandı ve 2025 yılı için en düşük çalışan maaşını 28 bin lira olarak belirledi. Ayrıca, Dervişoğlu'nun kent gezileri ve esnaf ziyaretleri hakkında kararlar alındı.

(ANKARA) - İyi Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Dervişoğlu'nun kent gezileri ile ülke gündemine ilişkin konular ele alındı. Partideki en düşük çalışan maaşının 28 bin lira yapılmasına karar verildi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başlık Divanı'nı topladı. Genel merkez ek binada yapılan toplantıda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nin gezilerinden olumlu sonuçlar alındığı, gezilerde esnafın da ziyaret edilmesine karar verildi. Bu çerçevede 17 Ocak'ta Kırıkkale ve 18 Ocak'ta da Kayseri'ye yapılacak gezi programında esnaf ziyaretinin de olması benimsendi.

Dervişoğlu'nun talimatıyla genel merkezde 2025 yılında geçerli olacak en düşük maaş 28 bin lira olarak belirlendi. 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştiren Dervişoğlu,  "Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Ocak ayında gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir" demiş, İYİ Parti'nin asgari ücret teklifini 28 bin lira olarak açıklamıştı.

İYİ Parti'den 2025 İçin En Düşük Maaş Kararı: 28 Bin Lira
Kaynak: ANKA / Güncel
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