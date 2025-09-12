İYİ Parti'den 12 Eylül Darbesi Açıklaması

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "12 Eylül ; emekle, inançla ve fedakarlıkla yoğrulmuş irademize düşmüş kara bir lekedir. Ama Türk milletinin iradesi, her darbeden, her zulümden daha güçlüdür. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, buna sebep olanları lanetliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 12 Eyül 1980 askeri darbenin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

