Haberler

İYİ Parti'den 12 Eylül Darbesi Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 12 Eylül darbesinin 45. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türk milletinin iradesinin her darbeden daha güçlü olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "12 Eylül ; emekle, inançla ve fedakarlıkla yoğrulmuş irademize düşmüş kara bir lekedir. Ama Türk milletinin iradesi, her darbeden, her zulümden daha güçlüdür. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, buna sebep olanları lanetliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,  12 Eyül 1980 askeri darbenin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Eylül; emekle, inançla ve fedakarlıkla yoğrulmuş irademize düşmüş kara bir lekedir. Ama Türk milletinin iradesi, her darbeden, her zulümden daha güçlüdür. 12 Eylül Darbesinin yıl dönümünde kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, buna sebep olanları lanetliyorum. Allah, milletimizi bir daha böylesi musibetlerle sınamasın."

Kaynak: ANKA / Güncel
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.