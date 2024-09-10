İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleşti
İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında Başkanlık Divanı toplantısını genel merkez ek binasında gerçekleştirdi. Toplantıda partinin güncel durumu ve politikaları ele alındı. İYİ Parti'nin geleceği ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre toplantı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında, genel merkez ek binasında gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Güncel