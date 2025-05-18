İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Galatasaray'a Tebrik
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etmesini sosyal medya üzerinden kutladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 sezonunda, bugün aldığı galibiyetle 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Şampiyonluğun mimarları olan futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel