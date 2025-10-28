İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Deprem Dolu Mesaj

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen, Bursa, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilen deprem hepimizi endişelendirmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü afet ve felaketten korusun." ifadesini kullandı.