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İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni Ziyaret Etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'da düzenlediği programlar kapsamında Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede, merhum Başbakan Adnan Menderes'in hediye aldığı traktörün önünde önemli mesajlar verdi.

(AYDIN)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'da Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Söke ilçesinde pamuk hasadı yapan çiftçilerle buluşmasının ardından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte müzeyi gezen Dervişoğlu, müzede yer alan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 1955 yılında kendisine hediye edilen, daha sonra parasını ödeyerek satın aldığı ve Çakırbeyli'deki çiftliğinde kullandığı traktörün önünde "Bakın devlet adamları ne yapıyormuş; kendisine hediye edileni bedelini ödeyip köyüne getirmiş. İşte asıl itibar bu" dedi. Dervişoğlu, müzede yer alan ve 1950 seçimlerinde Demokrat Parti tarafından kullanılan "Yeter, söz milletindir" yazılı afişin önünde ise afişte yer alan işareti yaparak "Yeter, söz milletindir" dedi.

İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA / Güncel

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