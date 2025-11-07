İYİ Parti, Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümünde Mevlid-i Şerif Okutacak

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla İYİ Parti'nin 81 il başkanlığınca tüm il ve ilçelerde 10 Kasım'da ikindi namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla İYİ Parti'nin 81 il başkanlığına verdiği talimatla Atatürk ve silah arkadaşları için tüm il ve ilçelerde 10 Kasım günü ikindi namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacak.

Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'e, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere Başkanlık Divanı Üyeleri ve Milletvekilleri katılacak. Mevlid'in yanı sıra İYİ Parti teşkilatlarınca 81 ilin merkez noktaları ile Anıtkabir'e çıkan yollarda da lokma da dağıtılacak.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz imzalı 81 il başkanlığına gönderilen genelgede "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'inci yıl dönümü olan 10 Kasım 2025 tarihinde; İYİ Partimizin tüm il ve ilçe teşkilatlarının, ikametgahlarındaki camilerde ikindi namazı öncesinde 'Mevlid-i Şerif' okutmak için gerekli hazırlık, başvuru ve talepleri yapmaları, ikindi namazı öncesi ve sonrasında da vatandaşlarımıza ikramda bulunmaları hususlarında gereğini rica ederim" denildi.