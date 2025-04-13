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İYİ Parti, Alparslan Türkeş'i Anma Paneli Düzenledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Alparslan Türkeş'i anmak amacıyla düzenlenen panelde önemli konuşmalara katıldı. Panelde Türkeş'in hayatı ve bıraktığı miras üzerine değerlendirmeler yapıldı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince düzenlenen "Son Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu paneli takip etti.

Gençlik Parkı'ndaki ABB Büyük Sahne'de düzenlenen panelin moderatörlüğünü eski Devlet Bakanı Faruk Bal yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya'nın konuşmacı olduğu paneli İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partili milletvekilleri ve yöneticiler de katıldı.

Avaz Araştırma ve Strateji Merkezi Genel Başkanı Şerafettin Deniz, panelin açılış konuşmasında, merkezin kurulduğu günden bu yana yaptıkları toplantıların en anlamlısını icra ettiklerini söyledi.

Deniz, "Bugün bize ve mücadelemize yön veren bir dava adamını konuşacağız. Milyonların düşünce dünyasına dokunan, davayı öğreten, vatan ve bayrak sevgisini aşılayan Başbuğ Alparslan Türkeş'i konuşacağız" dedi.

Türkeş'in kızı İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş ise katılımcılara babasıyla anılarını anlattı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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