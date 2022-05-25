İVRİNDİ'DE KUZU VE OĞLAKLAR BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTI - Haberler

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde damızlık kuzu, besi kuzu ve oğlak güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmada kuzu ve oğlaklar; dış görünüş, ırk özellikleri ve meme yapısı yönünden değerlendirildi. Etkinlikte, 160 kilo ağırlığındaki koçlar da ilgi gördü.

İvrindi ilçesinde düzenlenen bahar şenliğinde damızlık kuzu, besi kuzu, oğlak güzellik yarışması düzenlendi. Etkinliğe İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri, 8 kategoride yarışan küçükbaş hayvanları ırk özellikleri, dış görünüş ve meme yapısı yönünden değerlendirdi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Servet Karaçal tarafından etkinliğe görsel amaçlı olarak getirilen 160 kilo ağırlığında 3 koç ilgi odağı oldu. Yerli ırk koçların 2,5 yaşında olduğunu söyleyen Karaçal, 'Uzun yıllardır koçları bu hale getirmek için çalışıyorum. Şu an bu hayvanların satışını yapmıyorum. Gelişmiş bir sürü elde etme amacındayım' dedi.

İvrindi'nin özellikle kuzu ve oğlak yetiştiriciliğinde meşhur ve buna dayalı süt ürünlerinde bilinen bir yer olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bunu biraz daha tanıtmak için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir etkinlik olmuş. 3 gün boyunca herkes bu etkinlikte olacak. Hem eğlenecek hem de ürünlerini tanıtacak? diye konuştu.Yarışmanın Komisyon Başkanı Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Özmen de, 'En güzel kuzuyu, en güzel oğlağı seçmeye gayret ettik. İvrindi dediğimizde ilk koyun, keçi akla geliyor. Çünkü koyunlar, keçiler merayı en güzel değerlendiren hayvanlar. Otları değerlendirip ete, süte çevirirler. Hem insanların sağlıklı et tüketmeleri hem de istihdam yaratmak ve vatandaşa bir gelir elde etmek anlamında koyunculuk ülkemiz için son derece önemli' dedi.İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkcü ise, ilk kez düzenlenen Bahar Şenliği ile ilçenin hayvancılık ve tarım yönünden tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel