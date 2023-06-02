İvrindi'de 41 Yeni Mahalle Fırını İnşa Edildi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, belediye tarafından komşuluk kültürünün sürmesi ve gelen talepler doğrultusunda 41 yeni mahalle fırını inşa edildi, 29 fırının tadilatı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, belediye tarafından komşuluk kültürünün sürmesi ve gelen talepler doğrultusunda 41 yeni mahalle fırını inşa edildi, 29 fırının tadilatı gerçekleştirildi.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, yaptığı açıklamada, mahalle kültürünün yaşatılması ve komşuluk bağlarının güçlenmesi adına güzel bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Özellikle kırsal mahallerde belediyenin varlığını her geçen gün daha fazla hissettirdiklerini belirten Cengiz, şu bilgileri verdi:

"Mahalle fırınlarının inşa edilmesi, tadilat işlemlerinin gerçekleştirilerek halkımızın kullanımına sunulması bizler için çok önemli ve değerli çalışmalar. Özellikle kırsal mahallelerdeki fırınlar, yaşanan komşuluk kültürü, koyu sohbetler, birleştirici adetlerin gerçekleşmesi adına bir mekan haline gelmiş durumda. Bizler de bunun devam etmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, modern mimari ile inşa edilerek kullanıma sunulması adına ciddi uğraşlar veriyoruz.

Mahalle muhtarlarımızdan gelen talepleri, mahalle sakinlerimizden gelen istekleri değerlendirip ekiplerimizce yerinde inceliyor, yapılacak işlemi ortak akılla karar verip gereğini yapıyoruz. Bu konuda 4 yıl gibi sürede ciddi anlamda çalışmalar yürüttük. Bu zamana kadar merkezden kırsala 41 yeni fırın inşa ettik, 29 fırınımızın da tadilatını yapıp kullanıma sunduk. Bu tür çalışmalar küçük ama değerli çalışmalar. Yeni fırınlar ve mevcut olanların tadilatına yönelik talepler oluyor. Bizler de değerlendirmeye ve gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz."