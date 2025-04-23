İTÜ ve YTÜ'den Deprem Açıklamaları: Yapısal Hasar Yok

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yapılan ilk tespitlerde, binalarda herhangi bir yapısal bir hasara ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

YTÜ'den yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm öğrenciler, akademik ve idari personel ile vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldız ve Davutpaşa kampüslerimizdeki binalarda detaylı kontroller devam etmekte olup, ilk incelemelere göre herhangi bir yapısal hasara rastlanmamıştır. 24-25 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan quiz, proje kontrolleri ve ödev teslimleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kampüsümüzdeki spor salonları da dahil olmak üzere tüm ortak kullanım alanları, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kullanıma açıktır. Bu süreci dayanışma içinde, en sağlıklı şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz."

İTÜ'den yapılan açıklamada da deprem nedeniyle tüm öğrenciler, akademik ve idari personel ile vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizin tüm binalarında kontroller devam etmekte olup, ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Yaşanan durumun oluşturduğu stres ve tedbir amaçlı olarak 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ara sınavlar ve ödev teslimleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. İTÜ olarak sağlık ve güvenliğin önceliğimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreci hep birlikte dayanışma içinde en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz."