İTÜ Rektörlüğünden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına kınama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yüzyıllar boyunca birçok inancın önemli bir sembolü olan Kudüs'ün, bugün ne yazık ki işgali ve yıkımı temsil eder hale geldiği belirtildi.

İsrail'in yoğun hava bombardımanlarında Gazze'deki sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve eğitim kurumları başta olmak üzere tüm altyapının bilinçli şekilde ve yaşamı imkansız kılmak maksadıyla hedef alındığı aktarılan açıklamada, özellikle eğitim kurumlarına yapılan saldırının, savaşın sadece bugünü değil geleceği de etkileyeceğinin kanıtı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, savaşı bitirebilecek yegane şeyin silahlar değil, kalem ve kitaplar olduğu vurgulandı.

Bölgedeki aktörlere savaşın bitirilmesi, huzurun sağlanması ve yapılan insanlık suçlarına bir an önce engel olunması için adalet çağrısı yapılan açıklamada, Gazze'deki savaş ve insanlığa karşı yapılan tüm haksızlıklar kınandı.