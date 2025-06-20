İTÜ, QS 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 298'inci sıraya yükseldi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), QS 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda (QS WUR-World University Rankings) bu yıl 298'inci sıraya yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasındaki yerini 28 basamak ileri taşıyan İTÜ, dünya genelinde değerlendirilen toplam 1501 üniversite arasından 298'inci sırada yer aldı.

İTÜ, akademik derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symonds) tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda, geçen yıla göre dünya genelinde 112 üniversitenin daha dahil olduğu listede bugüne kadarki en iyi sonucunu elde etti.

QS WUR'da araştırma yoğunluğu "çok yüksek" olarak sınıflandırılan İTÜ, bağıl sıralama performansında 2026'da, geçen yıla göre dünyada yer aldığı ilk yüzde 30'luk dilimden tırmanarak yüzde 20'lik dilime girdi.

Üniversite, 2026 yılında "işveren tanınırlığında" önceki yıla göre 21 sıra yükselerek dünyada 91'inci, "akademik tanınırlıkta" ise 22 basamak ilerleyerek 305'inci, "istihdam" sonuçlarında ise 162'nci sırada yer aldı.

Öğretim üyesi başına atıf sayıları, üniversitenin tanınırlığının artışına katkı sağlarken, uluslararası öğrencilerle birlikte uluslararasılaşmasında da etkili olarak üniversite "öğretim üyesi başına atıf sayısı" göstergesinde 81'inci, "uluslararası öğrenciler" göstergesinde ise 15'inci sıraya yükseldi.

"Uluslararası öğrenci oranı" göstergesinin evrimleşmesiyle bu yıl sıralamaya yeni eklenen "uluslararası öğrenci çeşitliliği"nde ise üniversite 84 farklı ulustan öğrenciye ev sahipliği yaparak 491'inci sırada yer aldı.