İTÜ Öğretim Üyesi Görür: Antalya'nın Sağında Akşehir, Solunda Burdur-Fethiye ve Güneyinde Helen-Kıbrıs Tehlike Zonu Var

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın sağında Akşehir, solunda Burdur-Fethiye ve güneyinde de Helen-Kıbrıs zonu bulunduğunu söyledi. Görür, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) düzenlediği 'Depreme Dirençli Bir Antalya' konulu panele katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın sağında Akşehir, solunda Burdur- Fethiye ve güneyinde de Helen- Kıbrıs zonu bulunduğunu söyledi.

Görür, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) düzenlediği "Depreme Dirençli Bir Antalya" konulu panele katıldı.

Deprem analizinin ve Antalya halkında deprem bilinci oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Görür, "Antalya'nın 6 bileşeni var. Bunlar, yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem, ekonomi. Antalya'da tehlike yok diye düşünülmesin. Sağında Akşehir zonu, solunda Burdur-Fethiye zonu, güneyinde Helen-Kıbrıs tehlike zonu var." dedi.

Bu zonların analizinin yapılması gerektiğini dile getiren Görür, şunları kaydetti:

"Belirlenen her tehlikenin risk analizi ve riski azaltma çalışmaları yapılmalıdır. Eğer bileşenlerin depreme etkisi deprem olmadan hesaplanırsa ve riskleri şimdiden azaltılırsa kentiniz depreme dirençli hale gelir. Medeni bir kent olan ve bütün dünyayı misafir eden bu kentte, sizin kadar misafirlerin de hayatını garantiye alacak önlemleri almalısınız."

Panel sonunda ATSO Başkanı Ali Bahar, Prof. Dr. Naci Görür'e hediye takdim etti.